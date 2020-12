Idar-Oberstein

Aktuell ruht der Fußball natürlich auch rund um das Haag-Stadion, das heißt aber nicht, dass der SC Idar-Oberstein untätig ist. Der Verein und sein künftiger Trainer Andy Baumgartner basteln kräftig an der Mannschaft, mit der in der kommenden Saison in der Verbandsliga eine tragende Rolle gespielt werden soll. Nach der gelungenen Rückholaktion von Angreifer Justus Klein freut sich der SC nun über den nächsten „Heimkehrer“: Dennis Kaucher wird wieder das Idarer Dress tragen.