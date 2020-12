Idar-Oberstein

Andy Baumgartner ist angefressen. Da steht am Samstag (16 Uhr) im Moebus-Stadion das Nahe-Derby bei der SG Eintracht Bad Kreuznach auf dem Spielplan – und der SC Idar-Oberstein geht am Krückstock. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Es nervt mich, dass wir mit so vielen Verletzten leben müssen“, sagt der Trainer des SC. Tatsächlich fallen neben dem langzeitverletzten Torwart Michel Schmitt (Kreuzbandriss) mindestens fünf weitere Akteure des Kaders wegen Verletzung aus.