Idar-Oberstein

Die Mission von Andy Baumgartner, dem neuen Trainer des SC Idar-Oberstein, startet ausgerechnet bei seiner alten Liebe. Gleich am ersten Spieltag, am Samstag (16 Uhr), ist die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach Gastgeber. „Da hat jemand beim Verband Humor gehabt“, seufzt Baumgartner und überlegt: „Am ersten Spieltag hätte dieses Duell nicht gleich stattfinden müssen. Mit seiner neuen Elf beim alten Verein gegen seinen eigenen Fußball spielen zu müssen, das ist wirklich nicht so einfach.“