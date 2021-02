Es tut sich etwas bei Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach. Die Kaderplanung für die neue Runde nimmt nicht nur Formen an, sie verspricht auch einen Qualitätssprung und macht Lust auf die Rückkehr auf den grünen Rasen nach der Corona-Pandemie. In Kapitän Deniz Darcan hat ein wichtiger Eckpfeiler verlängert, in Jan Förstel wurde ein Fußballer verpflichtet, den SGE-Trainer Thomas Schwarz als „absolute Granate“ bezeichnet. Der 25-Jährige wechselt von Alemannia Waldalgesheim ins Moebus-Stadion.