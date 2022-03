Corona-Folgen: Schmell appelliert, vorsichtig zu sein

Die gute Nachricht vorneweg: Benjamin Schmell geht es wieder besser. Nach seinem Schwächeanfall beim Spiel gegen den SV Rülzheim konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. „Es war wohl eine Überbelastung nach meiner Corona-Erkrankung. Im Training in der vergangenen Woche hatte ich keine Probleme, im Spiel dann schon“, berichtet der Spielertrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach und ergänzt: „Ich kann nur an alle Sportler appellieren, nach einer Corona-Erkrankung sehr vorsichtig zu sein und genau zu prüfen, ob und wann ein Einstieg wieder Sinn macht.“ Schmell wird aufgrund seiner Erfahrungen am Sonntag um 15.30 Uhr beim Auswärtsspiel beim ASV Fußgönheim pausieren und sein Team von außen coachen.