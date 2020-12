Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 21:06 Uhr

Hüffelsheim Corona: Partie abgesagt Das Landesliga-Gastspiel der Fußballer der SG Hüffelsheim beim TuS Hoppstädten ist abgesetzt worden. „Es handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da es im Umfeld eines Spielers zu einem Coronaverdacht gekommen ist“, erklärte SGH-Trainer Fabian Scheick. Am Samstagmorgen war der Verein informiert worden.