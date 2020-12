Idar-Oberstein

Beim SC Idar-Oberstein steigt das Pokalfieber. Nach den starken Leistungen zuletzt in der Verbandsliga peilt die Mannschaft von Trainer Andy Baumgartner nun auch das Viertelfinale im Verbandspokal an – auch, wenn am Mittwoch (19.30 Uhr) im Achtelfinale im heimischen Haag-Stadion ein klassenhöherer Verein, ein Oberligist, seine Visitenkarte abgibt. Der TuS Mechtersheim kommt.