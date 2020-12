Baumholder

Mit dem dritten Sieg im dritten Heimspiel möchte der VfR Baumholder am Sonntag seine Chance wahren, als eine der vier besten Mannschaften nach der Hauptrunde in die Aufstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga einzuziehen. Am Sonntag, um 15.15 Uhr, ist der SV Steinwenden zu Gast.