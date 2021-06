Beltz und Klöckner unterstützen Schwarz

Das Trainerteam der SG Eintracht Bad Kreuznach für die nächste Saison in der Fußball-Verbandsliga steht. In Tobias Beltz und Christian Klöckner werden zwei ehemals hochklassige Kicker dem Cheftrainer Thomas Schwarz zur Seite stehen. Torwarttrainer Andreas Christ komplettiert das Trainerteam. „Mein Dank geht an Oliver Holste, Kathrin Breivogel und Klaus Meffert, die eine solche Konstellation ermöglicht haben und modernen Strukturen offen entgegengetreten sind“, sagt Schwarz mit Blick auf die drei Mitglieder des Vorstands. Der Cheftrainer ergänzt: „Mit Tobias und Christian schaffen wir eine optimale Konstellation für das Trainerteam, vor allen Dingen gilt das aber für die Spieler.“