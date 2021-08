Bei Brunswig gerät Schwarz ins Schwärmen

Ihren letzten Härtetest vor dem Verbandsliga-Auftakt beim SC Idar-Oberstein eine Woche später absolvieren die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach am heutigen Samstag im Moebus-Stadion. Zu Gast ist um 17 Uhr der Verbandsliga-Kontrahent TuS Marienborn. Auch bei ihrer Generalprobe wird die Eintracht wieder ihr verändertes Gesicht präsentieren. Das Foto der Zugänge (siehe rechts) würde bei anderen Vereinen locker als Mannschaftsfoto durchgehen – alleine das zeigt, was sich in diesem Sommer bei der Eintracht getan hat. Trainer Thomas Schwarz stellt die Zugänge vor: