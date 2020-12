Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 19:37 Uhr

Bad Kreuznach Bayir-Brüder verlassen SGE Am Wochenende waren die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach noch zuversichtlich gewesen. Nach der Verpflichtung der beiden Eckpunkte Deniz Darcan (Mittelfeld) und Pascal Eder (Tor) hatten sie darauf gesetzt, dass weitere Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die neue Spielzeit geben. Doch nun gab es einen Rückschlag: Die Brüder Bahri und Benhur Bayir haben dem Verein mitgeteilt, dass sie die Eintracht verlassen werden.