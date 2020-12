Idar-Oberstein

Mit einer Woche Verspätung startet der SC Idar-Oberstein am Sonntag (15 Uhr) beim SV Rülzheim in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga. Der Wintereinbruch, der die eigentliche Auftaktbegegnung gegen den FK Pirmasens II verhinderte, passte SC-Coach Uwe Hartenberger so gar nicht in den Kram. „Wir waren gut vorbereitet und hätten wahnsinnig gerne gespielt“, erzählt der Coach, ehe er mit einer feinen Mischung aus Humor und Ernst festhält: „Am Sonntag dagegen hätte ich gegen ein kleines Schneechaos nichts einzuwenden.“