13 Tore in zwei Spielen – der VfR Baumholder hat sich in der Fußball-Verbandsliga eingeschossen. Dieses Mal stand am Ende gegen die SG Rieschweiler ein deutliches 7:0 (4:0) und vor allem standen da null Gegentore. Genau das hatte Coach Sascha Schnell nach den vier Gegentreffern beim 6:4 in der Vorwoche gegen die SG Meisenheim auch gefordert.