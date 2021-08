Baumgartner fordert mehr Geduld ein

Auch wenn seine Mannschaft nach zwei Spieltagen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, stellt das für Andy Baumgartner, Coach des Fußball-Verbandsligisten SC Idar-Oberstein, keinen Grund dar, in Panik oder kopflosen Aktionismus zu verfallen. „Wir wissen, was wir gegen den VfR Baumholder falsch gemacht haben. Wir haben drüber geredet, das Ganze aufgearbeitet, und damit muss es dann auch gut sein“, sagt er nach der 2:4-Niederlage im Derby gegen den VfR Baumholder und mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die SG Rieschweiler.