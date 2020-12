Region Nahe

Nun sind die Vereine am Zug. Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) empfiehlt seinen Klubs, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison nicht abzubrechen, sondern sie nach der Sommerpause und frühestens am 1. September 2020 fortzusetzen. Diese Empfehlung ist den Vereinen schriftlich zugegangen – mit der Bitte, sich dazu bis zum 4. Mai zu äußern. Anhand dieses Meinungsbildes will das Präsidium dann eine endgültige Entscheidung treffen.