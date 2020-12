Region Nahe

Die Fußballkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld waren so etwas wie die Vorreiter. Nun steht fest: Im gesamten Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) wird der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. Das hat das Präsidium des SWFV am späten Dienstagabend in einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz beschlossen.