Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 17:58 Uhr

Idar-Oberstein Auch Marius Gedratis hat jetzt beim SC Idar unterschrieben Nun hat auch Marius Gedratis beim SC Idar-Oberstein unterschrieben. Der Baumholderer kehrt von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach zum SC zurück.