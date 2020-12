Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 17:56 Uhr

Der erste Sieg löst den Knoten – diese Hoffnung verbinden viele Klubs mit dem Premieren-Dreier, natürlich auch Fußball-Landesligist SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth. Das Team möchte am Samstag um 15.30 Uhr beim VfB Reichenbach nachlegen.

„Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Im Training herrscht eine ganz andere Stimmung“, berichtet SGS-Spielertrainer Adrian Simioanca, der ergänzt: „Wir fahren am Samstag nicht in den Urlaub, sondern wir fahren nach Reichenbach, um dort um Punkte zu kämpfen.“ Über den Kontrahenten wissen die Schmittweilerer nur wenig, wollen sich auf die eigene Leistung konzentrieren. „Wenn wir gut sind, wenn wir unsere Möglichkeiten abrufen, dann habe ich keine Angst vor diesem Spiel“, erklärt Simioanca, der in dieser Woche erstmals Teile des Trainings mitgemacht hat, aber noch ein paar Wochen benötigt, um einsatzfähig zu sein. Der Rückrundenauftakt gegen die SG Hüffelsheim ist sein persönliches Ziel. Neben dem Coach fällt auch Kim Habermann weiter aus. olp