Die Nachspielzeit war schon angebrochen. Der FC Fehrbach und der VfR Kirn hatten sich schon mehr oder weniger mit einem 0:0 abgefunden, als es noch einmal einen Eckball für die Gastgeber gab. Jochen Ellermann schraubte sich in die Luft, kam an den Ball und köpfte in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga zum 1:0-Siegtreffer für die Fehrbacher ein.