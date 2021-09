Spektakel in Baumholder: Der gastgebende VfR hat die SG Meisenheim/Desloch/ Jeckenbach in der Fußball-Verbandsliga in einem unterhaltsamen, aber auch von zahlreichen individuellen Fehlern geprägten Spiel mit 6:4 (4:1) geschlagen. Für die Hausherren ist der Dreier gleichbedeutend mit dem vierten Tabellenplatz, die Gäste unterdessen stehen mit nur zwei Zählern auf dem letzten Rang.