Alle schauen am Mittwoch nach Hüffelsheim

In der Bundesliga hat es sich längst eingebürgert, am Freitag steht es in Mönchengladbach wieder auf dem Programm: das Eröffnungsspiel der Saison. Auch bei Weltmeisterschaften erfreut sich die erste Partie großer Beliebtheit, wenngleich sie meist 0:0 endet... In dieser Saison hat nun auch die Fußball-Landesliga eine Begegnung, mit der die Runde stimmungsvoll eingeläutet wird. Am Mittwoch um 19 Uhr genießen die SG Hüffelsheim und der VfR Kirn das Alleinstellungsmerkmal, alle anderen Klubs werden mit großem Interesse an den Palmenstein schauen. Und da ist es auch völlig unerheblich, dass es sich um eine vorgezogene Partie vom 17. und somit vorletzten Spieltag der Hauptrunde handelt.