Speyer

Es war mal wieder so ein Fall, in dem ein Trainer nicht genau wusste, ob er jubeln oder sich ärgern sollte. „Wenn du in der 90. Minute den Ausgleich kassierst, ist das bitter. Auf der anderen Seite haben wir bei einem absoluten Titelfavoriten einen Punkt geholt“, beschrieb Andy Baumgartner, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Meisenheim/Desloch/ Jeckenbach, nach dem 1:1 (0:0) beim neuen Tabellenführer FC Speyer seine Gemütslage. Und nach einigen Sekunden des Nachdenkens entschied sich der Coach, den Daumen in die Höhe zu strecken: „Wir haben geil gespielt. Ich bin mit allen meinen Spielern komplett zufrieden.“