Schmittweiler

Adeyemi folgt Reich

Mit seinem Treffer zum 3:1 von RB Salzburg gegen Lok Moskau ist Karim Adeyemi zum zweitjüngsten deutschen Torschützen in der Champions League aufgestiegen. 18 Jahre und 318 Tage war Adeyemi, der beim U17-Länderspiel in Idar-Oberstein 2018 auch für Deutschland traf, am Dienstag. Marco Reich, der Vorsitzende des FC Schmittweiler, belegte ebenfalls schon einmal den zweiten Rang in diesem Ranking.