Meisenheim

Kaiserslautern, das Herz der Westpfalz, bestimmt dieser Tage die Gedanken der Verbandsliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Am Samstag geht es zum Punktspiel in den Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern, im Hinterkopf ist aber bereits das Duell mit dem großen FCK im Verbandspokal am 23. September, das sich die Meisenheimer mit einem 4:1-Sieg beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim – wir berichteten – sicherten.