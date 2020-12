Schmittweiler

Der eine Punkt, den es für das mitreißende 3:3 für die SG Schmittweiler/Callbach/ Reiffelbach/Roth und den TuS Hoppstädten gab, bringt beide nicht so richtig weiter im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Beide hatten gute Phasen, in denen sie einen Dreier hätten einsacken können, am Ende war es aber ein leistungsgerechter Ausgang.