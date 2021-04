Der Wiedereinstieg des FSV Reiffelbach-Roth in den eigenständigen Spielbetrieb ist gesichert. 23 Fußballer haben dem neuen Spielertrainer Florian Koch ihre Zusage gegeben, einige weitere Akteure stehen in der Warteschleife. Das Comeback in der C-Klasse im Sommer wird notwendig, weil der FC Schmittweiler-Callbach die langjährige Spielgemeinschaft mit dem FSV aufgekündigt hat.