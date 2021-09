Wenn sich ein Trainer über einen richtig schönen Spielzug seines Teams in der Nachspielzeit freut, der sogar mit einem Tor abgeschlossen wird, dann ist damit fast immer eine Spielentscheidung verbunden. Nicht so in diesem Fall. „Es war unser erster und einziger schöner Spielzug“, haderte Florian Galle, der Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Kirn, nach der 2:3-Heimniederlage gegen den VfR Kaiserslautern.