Idar-Oberstein

Am Ende einer fast perfekten Saison stand der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-B-Klasse für die zweite Mannschaft der Spvgg Nahbollenbach. Dass es keine perfekte Saison wurde, lag vor allem am Meister, dem SV Buhlenberg II. Denn dort setzte es für die Mannschaft von Coach Markus Brosch die einzige Saisonniederlage: Mit 1:3 musste sich die Spvgg geschlagen geben. Und das verdient.