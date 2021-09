SVM-Zweite und SV Gimbweiler müssen zittern

So knapp war es noch nie in dieser Saison: Der SV Mittelreidenbach II, der als einziges Team in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 1 noch ohne Punktverlust ist, musste seinen fünften Dreier über die Zeit zittern, siegte lediglich mit 1:0 gegen den FC Bärenbach II. Apropos zittern: Auch der SV Gimbweiler tat sich schwer, ehe er seine Tabellenführung in der C-Klasse Birkenfeld 3 eingetütet hatte. Das Team führte beim SV Weiersbach II schon mit 4:1, doch die Gastgeber verkürzten auf 3:4 und machten es spannend. Am anderen Ende der Tabelle feierte der SV Heimbach II seinen ersten Saisonsieg. Und das deutlich mit 6:0 gegen die SG Unnertal II. Die Spiele in der Übersicht: