Reserve-Duell liefert Vorlage fürs Spitzenspiel

So nahe können sich erste und zweite Mannschaften sein: Der SV Oberhausen unterlag im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse nach einer tollen Partie dem SV Mittelreidenbach mit 2:3. Exakt das gleiche Resultat hatte es zuvor auch schon bei den Reserveteams gegeben, auch dort zitterten die Mittelreidenbacher den knappen Sieg über die Ziellinie, nachdem sie schon mit 3:1 geführt hatten. Ein Doppelschlag in der zweiten Hälfte gab den Ausschlag dafür, dass die Gäste auch im sechsten Spiel der Saison in der C-Klasse Birkenfeld 1 ungeschlagen blieben.