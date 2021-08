Nur zwei Spiele sind spannend

Einmal mehr zeigten die Stürmer der Fußball-C-Klassen, dass sie im besten Gerd-Müller-Stil wissen, wo der Kasten steht. Zwei 9:0-Erfolge wurden herausgeschossen, auch zwei 7:0-Siege gab es. In der C-Klasse Birkenfeld 3 gewann der TuS Niederbrombach mit 6:0, landete damit aber den „knappsten“ Erfolg der gesamten Staffel. Lediglich ein Unentschieden gab es in zwölf Partien, und nur eine weitere Partie stand bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide, schließlich setzte sich die Spvgg Fischbach II mit 2:1 im Derby gegen den SC Kirn-Sulzbach II durch. Die restlichen klaren Resultate dürften angesichts unterschiedlicher Vorbereitungsverläufe eine Momentaufnahme sein. Die eine Mannschaft braucht eben länger als eine andere, um auf Touren zu kommen. Die C-Klassen-Partien in der Übersicht: