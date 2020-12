Kreis Birkenfeld

Nur sieben Spiel gingen in den drei C-Klasse-Staffeln des Kreises Birkenfeld über die Bühne. Corona-Verdachtsfälle sorgten auch hier für viele Absetzungen. in Staffel 2 gab es aber trotzdem einige spektakuläre Spiele. So musste der TuS Niederbrombach trotz einer 5:0-Pausenführung ordentlich zittern, bis er in Berglangenbach 6:5 gewonnen, nach Punkten mit der SG Unnertal gleichgezogen und die Tabellenführung übernommen hatte. In Staffel 4 lieferten sich der TuS Breitenthal II und die SG Idarwald II einen spannenden Schlagabtausch, der letztlich mit einem 4:4 endete.