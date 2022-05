Kuseler Teams segeln auf Titelkurs

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die beiden C-Klassen-Titel im Kreis Birkenfeld in dieser Saison an Fußballteams gehen, die im Kreis Kusel beheimatet sind. Der ASV Langweiler/Merzweiler II ist in der Staffel 1 von Rang eins kaum noch zu verdrängen. Fünf Zähler aus vier Partien fehlen noch, nachdem der bis dato ärgste Verfolger, der SV Göttschied II, durch ein frühes Tor dem FC Bärenbach II unterlag. In der Staffel 2 hätten die Resultate der beiden Top-Teams kaum unterschiedlicher sein können. Während Spitzenreiter TV Grumbach den Tabellendritten, die SG Unnertal II, mit einem zweistelligen Resultat nach Hause schickte, mühte sich Verfolger TuS Niederbrombach zu einem 5:3 bei Schlusslicht SG Nohen II. Allerdings führten die Gäste schon mit 5:0, ehe sie etwas die Zügel schleifen ließen.