Der TuS Niederbrombach hat sein Derby in der C-Klasse gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler souverän gewonnen und ist damit alleiniger Spitzenreiter in der Gruppe 4. In Gruppe 2 trug sich in Allenbach beim 11:2-Heimsieg der Spvgg Hochwald II gegen den FC Rhaunen Bemerkenswertes zu.