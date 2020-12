Kreis Birkenfeld

Eine Mannschaft der SG Unnertal führt nicht nur die B-Klasse-Staffel 2 an, sondern auch die C-Klasse-Staffel 2. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Unnertaler über ein 1:1 gegen den SV Weiersbach II nicht hinauskamen. Die Chance, um bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken und sich zumindest am TuS Niederbrombach vorbei auf Platz zwei zu schieben, vergab der SV Gimbweiler, der überraschend deutlich mit 1:6 gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler den Kürzeren zog.