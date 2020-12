Leisel

Das ist eine tolle Geschichte. Der TuS Leisel plant die Rückkehr in den Spielbetrieb des Fußballkreises Birkenfeld mit einer eigenständigen Mannschaft. „Wir wollen in der Saison 2021/22 wieder am Start sein“, erklärt Matthias Bauerfeld, der 2. Vorsitzende des TuS Leisel.