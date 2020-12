Achtelsbach

Obwohl der FC Achtelsbach bereits am ersten Spieltag einen großen Schock zu verdauen hatte, reichte es am Ende für Rang zwei in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld West und damit für den direkten Aufstieg in die B-Klasse: Kurz nach der Partie gegen den TuS Ellweiler-Dambach erlitt Keeper Tim Schüßler einen Herzinfarkt.