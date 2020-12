Weiersbach

Als sich der SV Weiersbach nach sechs Jahren in einer Spielgemeinschaft mit dem TuS Hoppstädten dazu entschloss, wieder auf eigenen Füßen zu stehen, da wollte der ehemalige Verbandsligist nicht nur einfach wieder eigenständig am Spielbetrieb im Kreis Birkenfeld teilnehmen, nein, er wollte möglichst schnell, idealerweise gleich in der ersten Saison, raus aus der C-Klasse. Das Vorhaben klappte höchst souverän, der SVW war von Anfang an das Maß der Dinge und wäre sicher auch ohne Coronakrise aufgestiegen. 15 Siege aus 16 angesetzten Partien (zwei Kontrahenten traten gar nicht erst an) sprechen eine klare Sprache.