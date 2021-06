Eine fünf Jahre lange Durststrecke hat am Dienstag ein Ende. Beim TuS Leisel beginnt die Vorbereitung für die neue Saison, die der Verein nach zwei Jahren in einer Spielgemeinschaft und drei Jahren ohne Fußball endlich wieder in Eigenregie in Angriff nehmen wird. Und Michael Brandstetter wird das Unternehmen als Coach leiten.