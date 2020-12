Kreis Birkenfeld

Nur ein Miniprogramm fand in den Fußball-C-Klassen Ost und Mitte am Wochenende statt. Lediglich zwei Partien gingen dort jeweils über die Bühne. Immerhin fünfmal wurde in der West-Staffel gespielt, wo sich Tabellenführer SV Weiersbach gut erholt von seiner ersten Saisonniederlage vor zwei Wochen gegen den SV Göttschied II zeigte und den TuS Niederbrombach 4:1 schlug. Das direkte Duell der Verfolger FC Achtelsbach gegen den SV Göttschied II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.