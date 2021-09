Jede Menge Tore sind wieder in den vier Gruppen der Fußball-C-Klasse am vergangenen Wochenende gefallen. Den Vogel schossen dabei die Spiele in Kappeln, wo die SG Perlbachtal II 14:0 gewann, und Breitenthal ab. Dort besiegte die zweite TuS-Mannschaft den FC Rhaunen 9:4.