Auch in den C-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld sind am Wochenende die Entscheidungen gefallen, wer in die Aufstiegsrunde einzieht beziehungsweise den Rest der Saison in der so genannten Spielrunde verbringt. Die SG Idarwald II und die SG Perlbachtal II machten den Sprung in die Aufstiegsrunde wegen eines gewonnenen direkten Vergleichs perfekt.