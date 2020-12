Region Nahe

Ein Derby, das mit einer Rückkehr garniert wird, prägt den dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga. Aufsteiger SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim gastiert am Sonntag um 15.45 Uhr beim TuS Hackenheim. „Ich hatte eine schöne Zeit in Hackenheim, in der wir damals ja auch in die Bezirksliga aufgestiegen sind“, sagt Tino Häuser, der neue SG-Trainer, und ergänzt: „Ich kenne in Hackenheim auch noch viele Menschen und freue mich, sie am Sonntag wiederzusehen. Ich werde aber meine Emotionen nicht in den Mittelpunkt des Spiels stellen.“