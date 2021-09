Die SG Guldenbachtal ist mit zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen in die Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet. Vergangenen Sonntag punktete die Mannschaft dann in der Untere-Nahe-Staffel erstmals auswärts und das sehr eindrucksvoll – mit einem überzeugenden 6:2 beim TSV Langenlonsheim/ Laubenheim. Am Samstag steht gleich das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Kein Geringerer als der ungeschlagene Tabellenführer TuS Hackenheim erwartet die SGG.