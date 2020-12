Region Nahe

Die Punkteausbeute der SG Guldenbachtal in der Fußball-Bezirksliga stimmt. Die Mannschaft von Coach Sascha Witt sammelte starke sieben Zähler aus den ersten drei Partien und liegt damit in der Untere-Nahe-Staffel auf einem ebenfalls starken zweiten Rang. Beim genaueren Blick auf die Partien wird aber deutlich, dass die Kombinierten für die Zähler einiges investieren mussten und auch teilweise Matchglück hatten. „Im Auftaktspiel markieren wir in der Nachspielzeit den Siegtreffer“, erinnert Witt und schiebt hinterher: „Im zweiten Match laufen wir gegen die Planiger eine Hälfte nur hinterher, haben aber das Glück, dass sie sich mit zwei Roten Karten selbst aus dem Spiel nehmen.“