Erneut musste die TSG Planig in einem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga acht Gegentore hinnehmen. Diesmal ging die Mannschaft mit 0:8 gegen die SG Guldenbachtal unter und rutschte in der Untere-Nahe-Staffel auf Platz vier ab. Nutznießer ist die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim, die nach einem 3:1-Heimsieg gegen die SG Alsenztal auf Rang drei kletterte. Im Bereich obere Nahe fand der SV Winterbach nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur, gewann mit 3:1 beim FCV Merxheim.