Für den SV Winterbach läuft gerade die Woche der Wahrheit. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den FCV Merxheim steht am Sonntag die nächste Top-Begegnung in der Obere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga an. Es geht gegen den Tabellenzweiten, den TuS Mörschied.