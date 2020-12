Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 21:18 Uhr

Hackenheim

Wilhelm ist im Club 100

Großer Bahnhof in Hackenheim: In Hans-Dieter Drewitz und Jürgen Veth weilten der Präsident und der Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) am Felseneck. Sie zeichneten das TuS-Vorstandsmitglied Werner Wilhelm aus, der zum Ehrenamtspreisträger des Jahres 2020 im Kreis Bad Kreuznach bestimmt worden war – wir berichteten. Zusätzlich fand Wilhelm noch Aufnahme in den Club 100.