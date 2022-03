Der Modus, die Ligen wie in dieser Saison aufzuteilen, ist ein Auslaufmodell. In der kommenden Saison kehren die Spielklassen im Südwestdeutschen Fußballverband zum alt bekannten Ligensystem zurück. Doch warum ist der aktuelle Modus gescheitert? Karsten Schultheiß, der Vorsitzende des FC Brücken, setzt sich in einem kommentierend analysierenden Gastbeitrag für die NZ-Sportredaktion mit dieser Frage auseinander.