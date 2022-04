So schnell kann es gehen. Mit dem zweiten Sieg innerhalb von fünf Tagen hat sich der FCV Merxheim in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga von einem Abstiegsrang auf den zweiten Platz verbessert. Beim 1:0 (1:0) in Weinsheim überstanden die Merxheimer sogar ohne einen gelernten Torwart eine turbulente Schlussphase.